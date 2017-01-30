Статья опубликована в № 4252 от 31.01.2017 под заголовком: Вкратце

Акционеры «Микрона» выкупили 58% допэмиссии на 2,8 млрд руб.

Акционеры «Микрона» реализовали преимущественное право приобретения акций нового выпуска, выкупив около 58% от допэмиссии. Было приобретено 8,044 млн акций по 350 руб. за бумагу. Таким образом, компания привлекла от действующих акционеров 2,8 млрд руб. В пресс-службе «Микрона» не уточнили, кто именно из акционеров воспользовался преимущественным правом приобретения допэмиссии. Интерфакс

«Русские башни» купили более 150 опор в центре Москвы

Инфраструктурный оператор «Русские башни» приобрел более 150 опор двойного назначения для размещения оборудования связи у ГК «Праймтелеком». Объекты расположены преимущественно в центре Москвы. Стоимость сделки не раскрывается. Портфель «Русских башен» сейчас составляет около 2500 объектов. Интерфакс

Рынок ШПД в России составил 125,6 млрд руб.

Российский массовый рынок широкополосного доступа в интернет (ШПД) в 2016 г., по предварительным подсчетам «ТМТ консалтинга», составил 125,6 млрд руб. По сравнению с 2015 г. он вырос на 2,9%. Интерфакс