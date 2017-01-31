Убыток на продажу

Банк «Глобэкс», который ВЭБ выставил на продажу, планирует снизить уставный капитал за счет уменьшения номинальной стоимости акций. Такое решение акционер может принять в марте 2017 г. «Глобэкс» приводит уставный капитал в соответствие с размером собственных средств: 22,5 млрд и 19,5 млрд руб. соответственно. Сокращение собственных средств банка в основном связано с увеличением убытка.

Убыток «Глобэкса» в 2016 г. вырос более чем в 5 раз до 29,5 млрд руб. Интерфакс

Новикомбанк чистит баланс

Новикомбанк уступил права требования на активы на 20 млрд руб. компании «РТ-капитал», также контролируемой «Ростехом», сообщили в пресс-службе банка. До середины 2017 г. Новикомбанк передаст «РТ-капиталу» непрофильные активы на десятки миллиардов рублей, при этом активы на сумму более 20 млрд руб. уже переданы, уточнил представитель банка, отметив, что передается задолженность, которая не соответствует текущей кредитной политике банка. «Таким образом, банк расчистит свой баланс и приобретет ресурсы, необходимые для расширения профильной деятельности и быстрого наращивания финансирования целевых клиентов», – заверил он. Интерфакс

Вкладчики вновь не нашли себя в реестре АСВ

Вкладчики банка «Камский горизонт» в количестве 700 человек не нашли себя в реестре страховых выплат Агентства по страхованию вкладов или обнаружили сумму к выплате не более 2000 руб. Как отмечают вкладчики, проблема актуальна для тех, кто открывал депозиты в московском офисе, в то время как клиенты, оформившие вклады в головном отделении банка в Набережных Челнах, свою страховку уже получили. По словам активистов, на встрече с ними руководство АСВ заявило, что причин для включения вкладчиков в реестр нет, и посоветовало идти в полицию с заявлением в отношении руководства банка.

«Нам говорят, что наша ситуация уникальна в том смысле, что нет ни бумажной базы данных, ни электронной документации, ни самого руководства банка и московского офиса», – отмечает член инициативной группы вкладчиков Валерия Соловьева. Banki.ru

«Росгосстрах» готовится к приходу инвестора

Совет директоров страховой компании «Росгосстрах» в понедельник утвердил решение о допэмиссии на 46,6 млрд руб. и готовится разместить акции по открытой подписке. «Акции будут предлагаться <...> в том числе институциональным и иным инвесторам, у которых есть интерес к вложениям в финансовый сектор», – говорится в комментарии гендиректора компании Дмитрия Маркарова. В этом году страховщик вместе с дочерним банком могут быть объединены с «Открытие холдингом». Допэмиссия может быть одним из этапов объединения двух финансовых групп. Reuters, Ведомости