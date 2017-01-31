Из Gucci в «Детский мир»

Экс-глава британской сети Harrods Джеймс Макартур может войти в совет директоров «Детского мира», сказано в проспекте к IPO российского ритейлера. Кандидатуру Макартура выдвинул основной акционер «Детского мира» – АФК «Система». Собрание акционеров, на котором будет переизбран совет, состоится 3 марта 2017 г. Сейчас Макартур консультирует предпринимателей в сфере ритейла и модной индустрии. До перехода в Harrods в 2008 г. он работал вице-президентом Gucci Group, возглавлял подразделение марки Yves Saint Laurent. Интерфакс, Ведомости

«Автоспеццентр» обгоняет рынок

ГК «Автоспеццентр» сообщила о росте оборота по итогам 2016 г. на 12,5% до 68,94 млрд руб.; за отчетный период компания продала 40 396 автомобилей. Таким образом, на фоне 11%-ного падения рынка новых автомобилей увеличение продаж новых автомобилей «Автоспеццентра» составило 11%, отметила компания, прирост по автомобилям с пробегом составил 10,9%, что на 4,9% выше рынка. Ведомости

IKEA скупает ветрогенераторы

IRI Investments Lietuva, подконтрольная шведской IKEA Group, приобрела парк из 19 ветрогенераторов в Литве, сообщила IKEA Group. Сделку планируется завершить до конца марта. По данным источника агентства BNS, стоимость сделки около 100 млн евро. Инвестиции в возобновляемую энергетику выгодны бизнесу IKEA Group и позволят лучше приспособиться к тенденциям «чистой» экономики, процитирован в сообщении менеджер по вопросам устойчивого развития группы Стив Ховард. На инвестиции в возобновляемые источники энергии IKEA Group запланировала выделить 3 млрд евро, с 2009 г. компания инвестировала 1,5 млрд евро и выделит еще 600 млн евро на ветрогенераторы и солнечные электростанции. Интерфакс

Лекарства промаркируют

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, запускающий проект маркировки упаковки лекарственных препаратов. Об этом сообщил сам председатель правительства России в ходе совещания с вице-премьерами. Участие в системе электронной маркировки будет добровольным в течение периода апробации, который продлится один год. Это часть работы по противодействию фальсифицированной, контрафактной продукции, уточнил Медведев. РИА Новости

Inventive Retail Group успешно поработала

Inventive Retail Group сообщила о росте продаж за 2016 г. на 45% год к году до 48,17 млрд руб. с НДС. При этом продажи в сопоставимых магазинах увеличились на 36,9%, по заказам, размещенным покупателями в интернете, – «в разы» и достигли 7,1% общих продаж группы. В прошлом году Inventive Retail Group открыла 39 магазинов. Ведомости