«Лукойл» готовится добывать нефть в Иране

«Лукойл» ведет переговоры с National Iranian Oil Company (NIOC) об участии в разработке двух месторождений – Аб-Теймура и Мансури, расположенных в центральной и западной части Ирана, сказал вице-президент и руководитель подразделения «Лукойла» по разведке и добыче на Ближнем Востоке Гати аль-Джебури. Стороны обсуждают структуру бюджета. Если NIOC одобрит предложенный «Лукойлом» план разработки, начнется обсуждение контракта, сказал аль-Джебури. Reuters

Новый рекорд «Газпрома»

Экспорт газа «Газпрома» в дальнее зарубежье в январе 2017 г. превысит 19 млрд куб. м (19,1–19,2 млрд куб. м), что на 26% больше, чем за январь 2016 г., свидетельствуют расчеты на основе оперативных данных европейских газотранспортных операторов и «Газпрома». Это будет четвертый подряд рекорд поставок газа за месяц (после октября, ноября и декабря 2016 г.). Интерфакс

«Росатом» готов построить АЭС в Чехии

«Росатом» рассматривает варианты участия в строительстве новой АЭС в Чехии, заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Кирилл Комаров чешскому изданию Mlada Fronta Dnes. По словам топ-менеджера, «Росатом» получил запрос от чешской стороны с просьбой проинформировать, интересно ли госкорпорации участвовать в строительстве и на каких условиях. Интерфакс

ФАС рассудит «Роснефть» и «Транснефть»

ФАС в течение месяца рассмотрит обращение «Роснефти» о расчете остатков нефти в системе «Транснефти», сообщил замруководителя службы Анатолий Голомолзин. В конце 2016 г. «Роснефть» подала иск к «Транснефти» по вопросу заключения договора на транспортировку нефти в 2017 г. 26 января то же самое сделала подконтрольная «Роснефти» «Башнефть». С 2014 г. на заседаниях рабочей группы в Минэнерго «Роснефть» пытается добиться внедрения собственной методики расчета остатков. Но министерство посчитало изменение действующей методики нецелесообразным. Интерфакс

Директор из Белоруссии

Менеджер из компании нового акционера «Уралкалия» – белорусского бизнесмена Дмитрия Лобяка назначен директором по закупкам и членом правления калийной компании. Совет директоров «Уралкалия» утвердил Александра Кульбицкого в этой должности с 30 января, сообщила компания. До прихода в «Уралкалий» он в течение года работал заместителем директора по маркетингу минского ООО «Юрас ойл» (дилер торгового дома «Уралхим» в Белоруссии, принадлежит Лобяку). Интерфакс