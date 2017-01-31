Казус Раскольникова

На статью «Компенсационный суд» (№ 10 от 20.01.2017, стр. 02)

«Отказ от выполнения решений ЕСПЧ не станет регулярной практикой». Если можно один раз, то можно сколько хочешь раз. Это как написать: «Отказ Раскольникова от обещания не убивать старушек не станет регулярной практикой, ибо убийство конкретной старушки было уникальным случаем в практике студента Раскольникова».

Андрей Балабан, Москва

Оскорбление от банка

На статью «Малые триллионы» (№ 8 от 18.01.2017, стр. 20)

Все, что написано [в статье], испытано на собственной шкуре. Пример про кредит для торговца памперсами очень актуален. Мы тоже обращались в огромное количество банков и получили похожий ответ. Наличие залога, фабрики, в которую мы вложили $1 млн в 2014 г., позволил оценщикам Сбербанка выдать 3 млн руб.! Это было так оскорбительно, что мы от такой щедрой помощи отказались. ВТБ, «Открытие» отреагировали иначе, но смысл один – поддержки нет!

Александр Самохин, Кировская область

Синусоида богатства

На статью «Мир не для бедных» (№ 7 от 17.01.2017, стр. 05)

Основную долю благосостояния этих восьми «сверхбогачей» составляют принадлежащие им акции компаний, которые они основали и/или возглавляют. Рост стоимости этих компаний существенно опережал рост мирового фондового рынка в целом, который и сам по себе (за исключением некоторых стран) неплохо вырос за время, прошедшее с глобального финансового кризиса 2008 г. Когда фондовые рынки снова обвалятся, разница между «сверхбогачами» и «беднейшими» сократится. Гораздо важнее, что за последние 15 лет мировой ВВП вырос более чем в два раза (данные Всемирного банка / ОЭСР).

Дмитрий Крылов, Москва

Оказался уголовником

На статью «Я делала вклад в историю» (№ 7 от 17.01.2017, стр. 08)

С залоговыми аукционами все просто. На момент их проведения они полностью регулировались быстро принятыми законами, поскольку группой людей, именуемых теперь «реформаторами» (каковыми они и являлись, безусловно), было решено, что главной задачей текущего момента является передача госсобственности эффективному частному собственнику. А все оценки этого процесса как воровского, бандитского и проч. были даны позже. Надо заметить, что основной вклад в формирование негативного отношения ко всему происходившему в 90-е гг. был сделан группировкой, пришедшей к власти в начале 2000-х гг. Причем приход этой группировки стал возможен только благодаря политической инфантильности как раз тех самых «реформаторов», результатами ошибок которых воспользовалась – и пользуется до сих пор – эта самая группировка.

Сергей Доронин, Чехия

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