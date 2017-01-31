Статья опубликована в № 4252 от 31.01.2017 под заголовком: Слова

Сергей Лавров

«Беседа выявила взаимное уважение, стремление лидеров общаться без нравоучений, опираясь <...> на национальные интересы каждой страны».

Министр иностранных дел сообщил, что телефонный разговор президентов России и США был «хорошим и в политическом, и в человеческом смысле». («Интерфакс»)

Вероника Скворцова

«Нет задачи вводить ограничения прав людей, тем более такие одиозные. Мы пользуемся этой концепцией, чтобы влиять на общественное сознание».

Министр здравоохранения заверила, что предложение запретить продажу табака родившимся после 2015 г. россиянам «не превратится в закон». («Интерфакс»)

Ангела Меркель

«Мы узнали, что режима тишины [на линии разграничения в Донбассе] нет, гибнут солдаты, и эта ситуация вызывает обеспокоенность».

Канцлер Германии выразила тревогу в связи с начавшимися в воскресенье боями под Авдеевкой, где погибли и были ранены десятки человек. («Интерфакс»)