Цифры. Тенденции. События

0,5%

На столько выросли расходы населения США в декабре 2016 г. по сравнению с ноябрем, свидетельствуют данные министерства торговли. Результат совпал с ожиданиями аналитиков и стал максимальным с сентября. Доходы увеличились на 0,3% против ожидавшегося роста на 0,4%. Норма сбережения в декабре снизилась до 5,4% с 5,6% в ноябре и стала минимальной с марта 2015 г. Интерфакс