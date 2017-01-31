Статья опубликована в № 4252 от 31.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
0,5%
На столько выросли расходы населения США в декабре 2016 г. по сравнению с ноябрем, свидетельствуют данные министерства торговли. Результат совпал с ожиданиями аналитиков и стал максимальным с сентября. Доходы увеличились на 0,3% против ожидавшегося роста на 0,4%. Норма сбережения в декабре снизилась до 5,4% с 5,6% в ноябре и стала минимальной с марта 2015 г. Интерфакс
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