Цифры. Тенденции. События

Безработица в регионах колеблется

По данным доклада Росстата о занятости в декабре 2016 г., безработица в стране сильно дифференцирована, региональные различия достигают 18 раз. Например, безработица колеблется от 1,6% в Петербурге до 28,8% в Ингушетии. По федеральным округам различия ниже, но тоже значительны – 3,3 раза. Самая низкая безработица, рассчитанная в соответствии с критериями Международной организации труда, в декабре 2016 г. была зафиксирована в Центральном федеральном округе – 3,3%, самая высокая – в Северо-Кавказском федеральном округе – 11,2%. Интерфакс