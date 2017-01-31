Статья опубликована в № 4252 от 31.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Безработица в регионах колеблется

По данным доклада Росстата о занятости в декабре 2016 г., безработица в стране сильно дифференцирована, региональные различия достигают 18 раз. Например, безработица колеблется от 1,6% в Петербурге до 28,8% в Ингушетии. По федеральным округам различия ниже, но тоже значительны – 3,3 раза. Самая низкая безработица, рассчитанная в соответствии с критериями Международной организации труда, в декабре 2016 г. была зафиксирована в Центральном федеральном округе – 3,3%, самая высокая – в Северо-Кавказском федеральном округе – 11,2%. Интерфакс

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