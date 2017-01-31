Статья опубликована в № 4252 от 31.01.2017 под заголовком: Вкратце

Вкратце

Трое в депо

Власти Петербурга планируют объявить конкурс на достройку электродепо «Южное» в начале февраля, сообщил председатель КРТИ Сергей Харлашкин. По его словам, в конкурсе собираются участвовать три компании. Их чиновник не назвал.

Максимальная цена контракта составит 5,4 млрд руб. Контракт на строительство депо, заключенный с «Трансстроем» в 2014 г., администрация расторгла в конце 2016 г. Ведомости

«Глобэкс» заплатит по гарантии

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск СПбГУП «Дирекция транспортного строительства» к АО «Банк «Глобэкс» о взыскании 185 млн руб. по банковской гарантии и 22 млн руб. штрафных санкций. В январе 2013 г. «Глобэкс» стал банком – гарантом по контракту между дирекцией и ОАО «Мостостроительный трест № 6» на строительство развязки в районе железнодорожной станции Репино. Сумма гарантии составила 350 млн руб. «Мостострой № 6» выполнил работы только частично, затем компания обанкротилась. Ведомости

Стадион за 41,7 млрд руб.

Сметная стоимость стадиона на Крестовском острове в Петербурге составляет 41,712 млрд руб. с учетом двух новых контрактов на 952 млн и 2,07 млрд руб., сообщили в пресс-службе городского комитета по строительству. По данным комитета, эта смета включает затраты на благоустройство и зону контроля доступа. В конце декабря губернатор Георгий Полтавченко сказал, что итоговая стоимость объекта будет подсчитана перед проведением Кубка конфедераций, игры которого запланированы на июнь. Интерфакс

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