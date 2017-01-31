Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Вкратце

«Норникель» снизил производство

ГМК «Норильский никель» по итогам 2016 г. снизила производство никеля на 12% до 236 000 т, палладия – на 3% до 2,62 млн унций, говорится в сообщении компании. Выпуск меди уменьшился на 2% до 360 000 т, платины – на 2% до 644 000 унций. Среди основных причин снижения производства – закрытие Никелевого завода и модернизация Талнахской обогатительной фабрики. ТАСС

Nordgold не исключает делистинг

Совет директоров Nordgold рассматривает разные варианты повышения акционерной стоимости, включая возможный делистинг, но окончательное решение пока не принято, сообщила компания. Интерфакс

Чартерные рейсы в Болгарию упростили

Авиакомпании России и Болгарии смогут выполнять чартерные рейсы на линии Москва – София без согласования с назначенными перевозчиками, сообщила Росавиация. Аналогичное решение принято в отношении линий Москва – Варна и Москва – Бургас, но оно действует только на летние сезоны. Также увеличится количество назначенных перевозчиков и регулярных рейсов. Интерфакс