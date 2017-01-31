Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Уравнение для акционеров

Уравнение для акционеров

Группа крупных инвесторов, включая BlackRock, хочет добиться запрета на акции двух классов, дающие привилегии узкому кругу акционеров. Это может затронуть многие американские компании
Коалиция заняла жесткую позицию по отношению к акциям двух классов, которые обычно дают больше голосов определенным акционерам
Коалиция заняла жесткую позицию по отношению к акциям двух классов, которые обычно дают больше голосов определенным акционерам
Li Rui / Zuma / TASS

Группа крупных инвесторов хочет добиться запрета на акции двух классов, чтобы больше контролировать корпоративное управление. Эта кампания должна затронуть многие компании в США на фоне роста активности акционеров. Всего в коалицию Investor Stewardship Group входит 16 членов, под управлением которых находятся активы более чем на $17 трлн. Среди них управляющие компании BlackRock, Vanguard Group, State Street Global Advisors и крупные государственные пенсионные фонды из штатов Калифорния, Флорида и Вашингтон.

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