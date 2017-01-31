Уравнение для акционеров

Коалиция заняла жесткую позицию по отношению к акциям двух классов, которые обычно дают больше голосов определенным акционерам

Группа крупных инвесторов хочет добиться запрета на акции двух классов, чтобы больше контролировать корпоративное управление. Эта кампания должна затронуть многие компании в США на фоне роста активности акционеров. Всего в коалицию Investor Stewardship Group входит 16 членов, под управлением которых находятся активы более чем на $17 трлн. Среди них управляющие компании BlackRock, Vanguard Group, State Street Global Advisors и крупные государственные пенсионные фонды из штатов Калифорния, Флорида и Вашингтон.