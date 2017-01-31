Уравнение для акционеров

Коалиция заняла жесткую позицию по отношению к акциям двух классов, которые обычно дают больше голосов определенным акционерам
Li Rui / Zuma / TASS
Группа крупных инвесторов хочет добиться запрета на акции двух классов, чтобы больше контролировать корпоративное управление. Эта кампания должна затронуть многие компании в США на фоне роста активности акционеров. Всего в коалицию Investor Stewardship Group входит 16 членов, под управлением которых находятся активы более чем на $17 трлн. Среди них управляющие компании BlackRock, Vanguard Group, State Street Global Advisors и крупные государственные пенсионные фонды из штатов Калифорния, Флорида и Вашингтон.