АСВ недосчиталось кредитов

В Пробизнесбанке обнаружена очередная недостача на сумму 7,1 млрд руб., говорится на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Более половины недостачи приходится на межбанковские кредиты швейцарскому Falcon Private Bank, банку «Образование» и обанкротившемуся Нота-банку – всего 3,7 млрд руб. Banki.ru

UniCredit получит годовой убыток

Крупнейший по активам банк Италии ожидает по итогам 2016 г. убыток в размере 11,8 млрд евро ($12,6 млрд), сообщает Bloomberg. Это связано с реструктуризацией банка и увеличением резервов на плохие кредиты. В декабре UniCredit сообщил, что после списания активов и сокращения расходов он проведет допэмиссию на 13 млрд евро. За 2016 г. банк отчитается 9 февраля. Bloomberg