РЖД может увеличить погрузку на 3,7%

План работы РЖД в феврале 2017 г. предполагает среднесуточную погрузку 3,4 млн т, сообщил источник агентства. Получается, всего предполагается перевезти 95,34 млн – на 0,1% больше, чем в феврале 2016 г. Среднесуточная погрузка (с учетом дополнительного дня в високосном 2016 году) может вырасти на 3,7%. Интерфакс

«Норильский никель» вложит в развитие 1 трлн руб.

Инвестпрограмма ГМК «Норильский никель» до 2023 г. оценивается примерно в 1 трлн руб., сообщил президент и крупнейший акционер компании Владимир Потанин президенту Владимиру Путину. Производство руды планируется увеличить в 1,5 раза, обогащение – почти вдвое. «Мощности в «Норильском никеле» станут самыми современными и самыми крупными в мире», – пообещал Потанин и выразил надежду на поддержку государства. Интерфакс

У «Росатома» появился ветряной партнер

«Росатом» сообщил, что одобрил партнерство своей «дочки» ОТЭК и голландской Lagerwey, которая выпускает ветроэлектроустановки (ВЭУ), в форме паритетного совместного предприятия. По оценкам «Росатома», ветроэнергетика в России к 2024 г. может дать 3,6 ГВт, а годовой оборот – достичь 200 млрд руб. В 2018–2020 гг. «Росатом» собирается построить ВЭУ общей мощностью не менее 610 МВт. Интерфакс

Chevron заморозила зарплату гендиректора

Chevron Corp., вторая по величине нефтяная компания США, не повысила заработную плату гендиректора Джона Уотсона и изменила методику выплаты вознаграждений топ-менеджерам в форме акций, чтобы улучшить долгосрочную рентабельность. Годовой оклад Уотсона утвержден прежний – $1,9 млн. В 2017 г. гендиректор получит вознаграждение в размере 250 000 опционов на акции Chevron, а также 65 340 акций в зависимости от достижения поставленных целей и 32 670 акций с ограничениями. В 2016 г. Уотсон получил почти вчетверо больше опционов на акции без жестких условий, а также 73 600 акций. Интерфакс

Ford против ужесточения условий въезда в США

Руководители Ford Motor Билл Форд-младший и Марк Филдс присоединились к руководителям Goldman Sachs и других американских компаний, осудивших указ президента Дональда Трампа о запрете на въезд иммигрантов из мусульманских стран. «Мы не поддерживаем эту и любую другую политику, которая идет вразрез с нашими корпоративными ценностями», – говорится в их обращении. Reuters