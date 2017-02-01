Копать ложкой

На статью «Невыгодные войны» (№ 16 от 30.01.2017, стр. 07)

Верните автомобильную промышленность обратно в Детройт – он не перестанет быть городом-призраком. Ведь там, где раньше на производстве работало 1000 человек, теперь справится 50. Или автоматизацию, роботизацию и прочие достижения прогресса тоже отменить? Как сказал один умный человек, если ваша задача – вырыть яму, но при этом ваша цель – побольфше рабочих мест, наймите вместо одного экскаваторщика с экскаватором 100 человек с лопатами. Надо еще больше? Наймите 5000 человек с чайными ложками.

Дмитрий Крылов, Москва

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