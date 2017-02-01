Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Слова

Юрий Чайка

«Сыновья всего добиваются собственным трудом, они ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес».

По словам генпрокурора, его сыновья получали и госзаказы, «но ни о каких 300 млрд руб., о которых писали «Ведомости», речь не шла – там и близко нет подобных цифр». (ТАСС)

Алексей Навальный

«Выходил из офиса like a boss. Приставы, камеры, фотографы. Непонятно только, зачем это всё. Я бы и сам до аэропорта доехал».

Основатель ФБК сообщил, что судебные приставы прибыли в его офис, чтобы осуществить принудительный привод оппозиционера в Ленинский райсуд Кирова. («Ведомости»)

Михаил Пиотровский

«Происходит дикая провинциализация Санкт-Петербурга. Все эти истории оттуда же: и с Европейским университетом, и с Исаакиевским собором».

Гендиректор Государственного Эрмитажа подтвердил, что патриарх Кирилл выразил готовность к диалогу по поводу Исаакиевского собора. («Интерфакс»)