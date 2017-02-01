Цифры. Тенденции. События

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Российских владельцев 12-тонных грузовиков впервые используют право вычета из транспортного налога, сообщает РТИТС (оператор «Платона»). Они освобождаются от налога, если заплатили в «Платон» больше суммы налога. Компании до 1 февраля должны были представить в налоговые органы декларации по транспортному налогу. Ведомости