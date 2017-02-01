Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
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Российских владельцев 12-тонных грузовиков впервые используют право вычета из транспортного налога, сообщает РТИТС (оператор «Платона»). Они освобождаются от налога, если заплатили в «Платон» больше суммы налога. Компании до 1 февраля должны были представить в налоговые органы декларации по транспортному налогу. Ведомости
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