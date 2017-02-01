Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Самозанятых граждан легализуют в 2017 г.
Вопрос о статусе самозанятых граждан следует решить до конца года, заявил министр труда Максим Топилин: разработкой законопроекта занимается Минюст в сотрудничестве с Минтрудом и Минфином. По его мнению, труд самозанятых граждан должен быть легализован и эта категория приобретет «некий третий статус», но важно, чтобы эти люди, освобожденные от страховых взносов, не остались без пенсионных прав и медицинской помощи. Интерфакс
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