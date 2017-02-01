Цифры. Тенденции. События

Самозанятых граждан легализуют в 2017 г.

Вопрос о статусе самозанятых граждан следует решить до конца года, заявил министр труда Максим Топилин: разработкой законопроекта занимается Минюст в сотрудничестве с Минтрудом и Минфином. По его мнению, труд самозанятых граждан должен быть легализован и эта категория приобретет «некий третий статус», но важно, чтобы эти люди, освобожденные от страховых взносов, не остались без пенсионных прав и медицинской помощи. Интерфакс