Киностудия объявляет распродажу

Продать киностудию, возможно, придется из-за роста налогового бремени
С. Николаев / Ведомости
Киностудия им. Горького в 2017 г. планирует продать большинство непрофильных активов, рассказал ее гендиректор Сергей Зернов. Он рассчитывает, что студия выручит 4–5 млрд руб. Сделки уже согласованы с Росимуществом, владеющим 100% киностудии. Представитель Росимущества не ответил на запрос. Распродажа начнется через полтора месяца, говорит Зернов. По его словам, решение о продаже активов было принято еще в 2014 г., полученные деньги пойдут на реконструкцию помещений студии.