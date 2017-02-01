Киностудия объявляет распродажу

Киностудия им. Горького в 2017 г. планирует продать большинство непрофильных активов, рассказал ее гендиректор Сергей Зернов. Он рассчитывает, что студия выручит 4–5 млрд руб. Сделки уже согласованы с Росимуществом, владеющим 100% киностудии. Представитель Росимущества не ответил на запрос. Распродажа начнется через полтора месяца, говорит Зернов. По его словам, решение о продаже активов было принято еще в 2014 г., полученные деньги пойдут на реконструкцию помещений студии.

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