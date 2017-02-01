Цифры. Тенденции. События

7 млрд иен

Или $62,1 млн, заработало направление мобильных игр компании Nintendo в октябре – декабре 2016 г., следует из отчетности Nintendo. Росту выручки этого направления способствовала игра Super Mario Run, запущенная 15 декабря. Игру с тех пор скачало 78 млн пользователей. Однако всего 10% пользователей заплатили $9,99, чтобы разблокировать дополнительные функции игры. Также около 5 млрд иен ($44,3 млн) компания заработала на игре Pokemon Co, разработанной Niantic (в ней у Nintendo есть доля). Reuters