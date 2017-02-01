Гипермаркет вместо склада

Торговый дом «Интерторг» (управляет сетями Spar, «Народная 7Я семья», «Идея») приобрел у финской инвесткомпании Sponda здание площадью 8000 кв. м на Колтушском шоссе за 4 млн евро. Об этом во вторник сообщил брокер сделки Colliers International. Логистический комплекс класса А будет перепрофилирован под продуктовый гипермаркет Spar, говорится в сообщении. Информация о продаже участка в восточной части Петербурга компании «Невская логистика» опубликована и на сайте Sponda.

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