Гипермаркет вместо склада

Логистический комплекс класса А будет перепрофилирован под продуктовый гипермаркет Spar
Е. Егоров / Ведомости
Торговый дом «Интерторг» (управляет сетями Spar, «Народная 7Я семья», «Идея») приобрел у финской инвесткомпании Sponda здание площадью 8000 кв. м на Колтушском шоссе за 4 млн евро. Об этом во вторник сообщил брокер сделки Colliers International. Логистический комплекс класса А будет перепрофилирован под продуктовый гипермаркет Spar, говорится в сообщении. Информация о продаже участка в восточной части Петербурга компании «Невская логистика» опубликована и на сайте Sponda.