«Первый автомобиль» приедет позже

Новые, узкосегментированные программы стимулирования продаж автомобилей в России начнут работать во второй половине 2017 г., рассказал представитель Минпромторга. Механизмы реализации программ «Первый автомобиль», «Русский тягач», «Свое дело» еще разрабатываются, добавил он. В ноябре 2016 г. министр промышленности и торговли Денис Мантуров допускал, что новые программы заработают в I квартале или первом полугодии 2017 г. параллельно с программой обновления автопарка. Ведомости

РЖД недосчиталась пассажиров

Динамика пассажирских перевозок в поездах дальнего следования в России в начале 2017 г. вновь ушла в минус после небольшого подъема перед новогодними праздниками. По информации РЖД, в январе было отправлено 7,6 млн человек – на 2% меньше, чем в том же месяце годом ранее. В декабре 2016 г. был зафиксирован рост на 0,2%. Интерфакс

«Фосагро» увеличила выпуск и продажи

«Фосагро» в 2016 г. увеличила выпуск удобрений на 9,4% до 7,4 млн т, сообщила компания. Продажи выросли на 8,8% до 7,2 млн т, из них 2,1 млн т было продано на российском рынке. Reuters