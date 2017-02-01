РСХБ нужно 40 млрд руб. в капитал

Россельхозбанк (РСХБ) рассчитал оптимальную величину докапитализации в 2017 г.: для соблюдения нормативов ЦБ и одновременно наращивания кредитования в объемах, превышающих параметры госпрограммы развития АПК, ему нужно 40 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к банку. Банк рассчитал три сценария: докапитализация на 5 млрд, 10 млрд и 40 млрд руб. Все они предполагают, что в следующие три года банк получит заложенные по программе развития АПК 59,5 млрд руб. Пока бюджет на 2017 г. предусматривает докапитализацию РСХБ на 5 млрд руб., что вдвое меньше объема, заложенного в программе развития АПК. Как рассказал источник, в декабре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минсельхозу предусмотреть выделение банку 10 млрд руб. из бюджета. Интерфакс

О1 Group купила НПФ «Социальное развитие»

O1 Group Бориса Минца купила НПФ «Социальное развитие» у Fletcher Group Holdings Limited Владимира Лисина. Сделка согласована с Федеральной антимонопольной службой и ЦБ. Новый фонд войдет в состав ФГ «Будущее» и станет четвертым пенсионным фондом группы. Объем пенсионных накоплений под управлением НПФ «Социальное развитие» – 7,6 млрд руб., пенсионных резервов – 3 млрд руб. В результате сделки объем пенсионных накоплений под управлением фондов, входящих в ФГ «Будущее», составит 268 млрд руб. Интерфакс

Инвестбутик Matrix Capital поработает с проблемными активами

Инвестиционный бутик Matrix Capital, созданный выходцами из «Тройки диалог» (сейчас «Сбербанк CIB») осенью 2016 г., сфокусируется на плохих активах, заявил управляющий директор компании Павел Теплухин. «Сейчас в сфере слияний и поглощений в России основные сделки – это distressed активы. Это означает, что есть хорошие компании, операционно прибыльные ($50–100 млн), но выручка компании рублевая, а кредит валютный», – сообщил он. Matrix инвестирует свои средства в компанию, это также помогает привлечь дополнительный капитал от банков, и происходит реструктуризация. За четыре месяца существования Matrix совершает уже третью такую сделку, но название компаний Теплухин не раскрывает. Секторы экономики – обычно ритейл и недвижимость, добавил он. ТАСС

АСВ недосчиталось 19,4 млрд руб. в «Интеркоммерце»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило недостачу на 19,41 млрд руб. в ходе инвентаризации банка «Интеркоммерц», который ранее был лишен лицензии и признан банкротом. Наибольшая часть недостачи (14,8 млрд руб.) приходится на прочие активы и связана с отсутствием документального подтверждения требований банка. Также выявлена недостача на 2,17 млрд руб. в виде остатка на корреспондентском счете, открытом в банке-нерезиденте. Прайм