Luxoft купил разработчика софта IntroPro

Разработчик софта Luxoft купил украинскую компанию IntroPro, которая разрабатывает и настраивает программное обеспечение для телекоммуникационного сектора и медиа. Финансовая сторона сделки не раскрывается. Как ожидается, сделка позволит углубить компетенции Luxoft и расширить предложения для беспроводных, кабельных и спутниковых провайдеров медиаконтента – клиентов компании, число которых увеличивается последние несколько лет. Luxoft занимается созданием программного обеспечения и разработкой IT-решений. Интерфакс

«Ростех» ищет подрядчика для проекта ЧМ-2018

«Мегафон» и консорциум «Ростелекома» и «Межрегионального транзиттелекома» (МТТ) подали заявки на участие в тендере Национального центра информатизации (НЦИ, структура «Ростеха»). НЦИ до 17 февраля должен выбрать оператора связи для предоставления мобильных и фиксированных услуг на объектах Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2018 г. Максимальная цена контракта составляет 4,29 млрд руб. «Ростелеком» и МТТ запросили за свои услуги такую цену, а «Мегафон» готов исполнить контракт за 4,25 млрд руб. Контракт подразумевает строительство сети связи на объектах ЧМ-2018 и Кубка конфедераций. Интерфакс

По цене бренда Google обогнал Apple

За прошедший год бренд Google по стоимости обогнал бренд Apple и занял первое место в рейтинге самых дорогих брендов, следует из результатов исследования консалтинговой фирмы Brand Finance. Стоимость бренда Google увеличилась за минувший год почти на четверть и достигла $109,47 млрд, а бренд Apple подешевел примерно на 27% до $107,141 млрд. На третьем месте остался интернет-ритейлер Amazon.com, стоимость бренда которого оценивается в $106,396 млрд (рост на 53%). Интерфакс