«Ростех»: хранится все

«Ведомости» ознакомились с презентацией Национального центра информатизации (НЦИ, «дочка» «Ростеха»), посвященной хранению данных, которого требуют антитеррористические поправки Ирины Яровой и Виктора Озерова. Презентация датирована 2017 г., ее подлинность подтвердили источник, близкий к госкорпорации, и человек, видевший документ на встрече представителей «Ростеха» и чиновников.

Создание системы хранения, необходимой операторам для исполнения закона Яровой, невозможно путем эволюционного развития существующих технических средств по техническим причинам, утверждают авторы документа: в частности, существующее решение для хранения голоса основано на точечном региональном принципе и не может быть интегрировано до макрорегионального и федерального уровней. А решение для хранения данных, по мнению НЦИ, использует специальный механизм хранения, рассчитанный на 12 часов: механизма хранения информации за более длительный срок еще нет.

Нынешний массив памяти СОРМ устроен так, что для доступа к конкретной записи необходимо пролистать все предыдущие, но в масштабах закона Яровой эта процедура крайне неудобна, рассказывал сотрудник одного из операторов. Значит, в кольцевой буфер придется встраивать дорогостоящую систему поиска и индексации информации, утверждает НЦИ.

Вместо этого «Ростех» предлагает использовать собственное «унифицированное решение». О нем в презентации почти ничего не сказано – лишь что оно позволит «оптимизировать хранение тяжелого трафика». Из документа ясно, что оно еще не готово. Такое техническое решение может быть разработано по итогам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) под управлением «Ростеха» с участием Минкомсвязи, ФСБ и Минпромторга, а также разработчиков СОРМ, отмечает «Ростех». При этом он считает возможной реализацию решений на базе максимально локализованного IТ-оборудования (госкорпорация не уточняет, что понимает под этим).

К чему готовиться Накануне Никифоров пообещал, что его ведомство предложит внести изменения в закон Яровой: на уровне подзаконных актов это сделать невозможно. Что это за изменения, он не уточнял. Предполагалось отказаться от требования хранить видеофайлы и трафик IPTV, а также вводить требования поэтапно: сначала хранить данные нужно будет в течение месяца, затем двух, а потом шести.

«Ростех» предлагает провести НИОКР в два этапа: сначала разработать технические требования к решению, а затем – опытный образец комплекса. Кроме того, «Ростех» предлагает доработать нормативно-правовые акты, регулирующие работу системы хранения.

Разработанная «Ростехом» система позволит операторам сократить затраты на создание системы хранения на 25–30%, сказано в презентации. Но чтобы «Ростех» мог заняться этим проектом, необходимо изменить пакет Яровой.

Сейчас он не предусматривает хранение информации никем, кроме самих операторов. Регуляторы обсуждают изменение этой формулировки, говорят два собеседника «Ведомостей». В частности, эта тема обсуждалась на совещании с участием министров промышленности и торговли Дениса Мантурова и связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, рассказывают человек, знающий это от участников совещания, и человек, близкий к «Ростеху». Оба знают, что презентация госкорпорации демонстрировалась на этом совещании. По словам последнего, формулировка закона Яровой может быть изменена так, чтобы хранилищем смог управлять «Ростех». Договорились о проведении научно-исследовательских работ под руководством «Ростеха», а после этого может быть принято решение об изменении закона, уточняет еще один человек, знающий это от участников совещания.

Кроме того, регуляторы договорились сдвинуть срок вступления части закона в силу с 2018 на 2019 г., говорят собеседники «Ведомостей».

«Мегафон» не знаком с обсуждаемой презентацией, но поддерживает «Ростех» с его инициативой по проведению НИОКР в части технической реализации требований закона – без них сложно вести дальнейший диалог, говорит директор по GR Дмитрий Петров. Cогласен «Мегафон» и с предложением о едином исполнителе по хранению и предоставлению информации, он предлагал отчислять 1% от выручки в качестве дополнительного сбора для реализации закона в таком виде.

Непонятно, зачем централизовывать хранение, недоумевает сотрудник другого оператора. Обсуждая недостатки существующего решения, «Ростех» не предлагает взамен ничего действующего, только планы, возмущается он. Кроме того, по его мнению, в отсутствие четких технических требований к системе Яровой говорить об экономии чего бы то ни было некорректно.

По словам сотрудника правоохранительных органов, все заинтересованные организации получили презентацию «Ростеха» и изучают ее. Представители «Ростеха», «Вымпелкома» и Tele2 отказались от комментариев. Представители ФСБ и «Ростеха» не ответили на вопросы «Ведомостей», МТС отказалась от комментариев. Минкомсвязи и Минпром не стали комментировать ни возможные изменения в законодательство, ни презентацию «Ростеха».