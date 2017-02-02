Китай поможет РЖД создать скоростной грузовой поезд

РЖД совместно с китайскими партнерами может создать грузовой поезд, развивающий скорость до 350 км/ч, сказал президент компании Олег Белозеров. Он может использоваться в том числе на высокоскоростной магистрали Москва – Казань, которая в будущем может стать частью ВСМ Москва – Пекин и проекта «Шелковый путь». ТАСС

Суд отклонил жалобу «Победы»

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который в октябре прошлого года признал законным предписание Ространснадзора в отношении условий перевозки багажа авиакомпанией «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»). По правилам компании бесплатно провозится багаж весом не больше 10 кг и габаритами не более 158 см в трех измерениях. Действующие в России правила позволяют бесплатно провозить багаж не более 203 см в сумме трех измерений. Интерфакс

Спрос на евробонды Polyus Gold превысил $1,7 млрд

Спрос на шестилетние евробонды Polyus Gold International Ltd превысил $1,7 млрд, иностранные инвесторы приобрели более 40% выпуска. Материнская компания крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс» закрыла книгу заявок на евробонды на $800 млн, доходность выпуска составила 5,25%. Интерфакс

«Северсталь» инвестирует 43 млрд руб.

Инвестпрограмма «Северстали» на 2017 г. запланирована на уровне 43 млрд руб., сообщила компания. Это соответствует прогнозу по инвестициям, который компания давала на 2016 г. Инвестиции в дивизион «Северсталь российская сталь» в 2017 г. составят примерно 26 млрд руб., в ресурсные предприятия – около 17 млрд руб. Интерфакс

Евросоюз снижает зависимость от российского газа

Безопасность энергоснабжения в Евросоюзе улучшилась в 22 странах из 28, сказал зампред Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович. Такие данные он привел, отвечая на вопрос, не беспокоит ли Брюссель то, что в Евросоюзе купили у России беспрецедентные объемы газа. Улучшение произошло за счет повышения энергоэффективности, использования возобновляемых видов энергии, пояснил он. «В будущем экспортеры энергоносителей в Европу должны понять, что конкуренция будет жесткой. Мы действуем на открытом рынке. Мы хотим справедливых и прозрачных тарифов», – подчеркнул Шефчович. Интерфакс