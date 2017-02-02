Если не Путин, то Трамп

Глядя на Дональда Трампа (слева), можно представить себе характеристики политического противника Владимира Путина
Alexander Nemenov / AFP
Президент США Дональд Трамп по итогам января возглавил список самых упоминаемых персон в российских СМИ, сообщил «Интерфакс» данные своей «Системы комплексного анализа новостей»: Трамп фигурирует более чем в 202 000 политических и финансово-экономических публикаций, а президент России Владимир Путин – чуть более чем в 147 700. До сих пор Путин уступал первенство в этом рейтинге только при президентстве Дмитрия Медведева.