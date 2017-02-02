Статья опубликована в № 4254 от 02.02.2017 под заголовком: Если не Путин, то Трамп

Если не Путин, то Трамп

Российские медиа создали Владимиру Путину серьезного политического конкурента: в январе по упоминаемости его далеко обошел Дональд Трамп

Елена Мухаметшина,

Ольга Чуракова,

Петр Козлов

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