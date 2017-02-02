От редакции: Дикие штучки

«Происходит дикая провинциализация города Санкт-Петербурга, – сказал на пресс-конференции во вторник директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. – Все эти истории абсолютно оттуда же: и с Европейским университетом, и с Исаакиевским собором, и со многими другими вещами».

Досаду Пиотровского можно рассматривать в политической плоскости. Он доверенное лицо президента Путина, летал в мае 2016 г. в отвоеванную Пальмиру и придумывал, как восстанавливать ее памятники, культурный авторитет мирового уровня, всегда шедший на политические компромиссы и требующий соответственного отношения к себе. Но его статус перестает работать.

Конфликт вокруг ЕУСПб после очередного обострения в декабре прошлого года (Рособрнадзор приостановил лицензию после новых проверок) пришлось разрешать лично Путину – по его просьбе в правительстве прошло экстренное совещание, и лицензия была возвращена. Но уже в этом году город в одностороннем порядке прекратил с ЕУСПб договор аренды на занимаемое им историческое здание; поводом стали претензии к перестройке дворца (которая ведется опять же по поручению Путина). В попечительский совет университета входят Михаил Пиотровский и Алексей Кудрин, которые публично выступают в его поддержку. Однако вхожесть в кабинет президента не позволяет им прекратить постоянные проверки различных органов, инициируемые в том числе запросами депутата (ранее – местного законодательного собрания, теперь – Госдумы) Виталия Милонова.

Решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ принято в начале января лично губернатором Петербурга Георгием Полтавченко без консультаций с экспертным сообществом и общественностью.