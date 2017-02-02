Собянин против бабушек

Москва хочет повысить штрафы за несанкционированную торговлю в 10 раз. Попытка продать цветы или яблоки у метро будет грозить бабушкам штрафом до 50 000 руб.

Минюст готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят столичным властям увеличить до 50 000 руб. размер штрафов для граждан за нарушения в области торговли и благоустройства, сообщила пресс-служба ведомства. Разработка законопроекта, объясняют там, связана с широким распространением в Москве незаконной торговли вне специально отведенных мест. Такая торговля не только ухудшает облик столицы, но и наносит значительный ущерб ее экономике, способствует развитию недобросовестной конкуренции, незаконной трудовой миграции и, как следствие, усугубляет криминогенную обстановку в городе. Конкретный размер штрафа будет устанавливаться законодательством Москвы, уточняет Минюст. Пресс-служба правительства Москвы не ответила на запрос «Ведомостей».