Статья опубликована в № 4254 от 02.02.2017 под заголовком: Слова

Сергей Миронов

«Идет наглое и циничное воровство. Хотел бы сказать «шло», но именно идет, потому что кто-то еще хочет на этом «попилить».

По ощущениям лидера партии «Справедливая Россия», возросшая до 41,7 млрд руб. стоимость стадиона «Зенит-арена» – это «еще не последняя цифра». («Ведомости»)

Елена Мизулина

«Речь идет о побоях, которые <...> не причиняют вреда здоровью, это самые минимальные внутрисемейные споры с наименьшими последствиями».

Зампред конституционного комитета Совета Федерации разъяснила суть закона о декриминализации семейных побоев, одобренного в среду сенаторами. (ТАСС)

Пан Ги Мун

«Я разочарован старомодным, узколобым и эгоистическим поведением некоторых политиков и считаю, что работать с ними было бы бессмысленно».

Бывший генеральный секретарь ООН заявил, что не будет участвовать в досрочных выборах президента Южной Кореи из-за разочарования в местной элите. (AP)