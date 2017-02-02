Цифры. Тенденции. События

0,1%

Составила инфляция с 24 по 30 января, сообщил Росстат. Предыдущие две недели цены росли также по 0,1%. С начала года к 30 января инфляция составила 0,6%. Минэкономразвития ожидает, что инфляция в январе составит 0,6–0,8% против 1% годом ранее, что означает ее снижение в годовом выражении до 5–5,2%. Интерфакс