Статья опубликована в № 4254 от 02.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
0,1%
Составила инфляция с 24 по 30 января, сообщил Росстат. Предыдущие две недели цены росли также по 0,1%. С начала года к 30 января инфляция составила 0,6%. Минэкономразвития ожидает, что инфляция в январе составит 0,6–0,8% против 1% годом ранее, что означает ее снижение в годовом выражении до 5–5,2%. Интерфакс
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