Статья опубликована в № 4254 от 02.02.2017 под заголовком: MR Group застроит Люблино

MR Group застроит Люблино

Правительство Москвы определило инвестора транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Люблино»: жилой комплекс на 50 000 кв. м здесь построит MR Group
MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко – один из крупнейших девелоперов в Московском регионе: ее портфель – около 5 млн кв. м.
MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко – один из крупнейших девелоперов в Московском регионе: ее портфель – около 5 млн кв. м.
MR Group

Компания «Строительные решения» стала победителем конкурса на покупку 99% долей в ООО «ТПУ «Люблино», следует из итогового протокола на сайте инвестиционного портала Москвы: при стартовой цене в 39,96 млн руб. компания предложила 200 млн руб. Второй участник конкурса – фирма «Астра-тех» совладельца «Небоскреб групп» Валерия Суворова готова была заплатить за долю в «Люблино» лишь 95 млн руб. «Строительные решения» аффилированы с крупным московским девелопером MR Group, утверждает источник, близкий к организатору конкурса. Директор по маркетингу MR Group Евгения Старкова это подтвердила.

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