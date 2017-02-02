MR Group застроит Люблино

MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко – один из крупнейших девелоперов в Московском регионе: ее портфель – около 5 млн кв. м.

Компания «Строительные решения» стала победителем конкурса на покупку 99% долей в ООО «ТПУ «Люблино», следует из итогового протокола на сайте инвестиционного портала Москвы: при стартовой цене в 39,96 млн руб. компания предложила 200 млн руб. Второй участник конкурса – фирма «Астра-тех» совладельца «Небоскреб групп» Валерия Суворова готова была заплатить за долю в «Люблино» лишь 95 млн руб. «Строительные решения» аффилированы с крупным московским девелопером MR Group, утверждает источник, близкий к организатору конкурса. Директор по маркетингу MR Group Евгения Старкова это подтвердила.