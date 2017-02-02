«Детский мир» набрал заявок на книгу

Книга заявок на IPO российского ритейлера «Детский мир», основным акционером которого является АФК «Система» Владимира Евтушенкова, полностью подписана, сказали два источника. Ранее компания сообщала о намерении продать до 247,9 млн акций «Детского мира» с учетом опциона организаторам. Диапазон цены составляет 85–105 руб. Таким образом, предполагаемый объем привлечения в ходе IPO составит 21,1–26 млрд руб., оценка компании – 62,8–77,6 млрд руб. Reuters

Сыр со штрафом

Роспотребнадзор подготовил законопроект, предусматривающий штрафы за хранение и перевозку товаров из санкционного списка. Документ опубликован на портале правовой информации. Изменения предлагается внести в ст. 14.2 Кодекса об административных правонарушениях, она регулирует исключительно предпринимательскую деятельность. По предложениям Роспотребнадзора реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу в Россию, влечет наложение штрафа: на граждан – от 3000 до 5000 руб., на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб., на индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 руб., на юрлиц – от 70 000 до 100 000 руб. В документе также допускается конфискация товаров. Сейчас закон предусматривает ответственность только за «незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством». Ведомости

Google не понравилась буква G

Google пожаловался в арбитражный суд на россиянина Виталия Попова, владеющего доменом Google.com, сообщает портал Vice Motherboard. Компания считает, что россиянин рассылает спам с адреса, который отличается от домена поисковика Google одним символом: россиянин взял Unicode-символ вместо буквы G. По словам представителей компании, Попов собирает персональные данные пользователей и распространяет вредоносные программы. Попов заявил, что обвинения Google ложные и он не намерен расставаться с доменом. Ведомости