Вкратце
«Детский мир» набрал заявок на книгу
Книга заявок на IPO российского ритейлера «Детский мир», основным акционером которого является АФК «Система» Владимира Евтушенкова, полностью подписана, сказали два источника. Ранее компания сообщала о намерении продать до 247,9 млн акций «Детского мира» с учетом опциона организаторам. Диапазон цены составляет 85–105 руб. Таким образом, предполагаемый объем привлечения в ходе IPO составит 21,1–26 млрд руб., оценка компании – 62,8–77,6 млрд руб. Reuters
Сыр со штрафом
Роспотребнадзор подготовил законопроект, предусматривающий штрафы за хранение и перевозку товаров из санкционного списка. Документ опубликован на портале правовой информации. Изменения предлагается внести в ст. 14.2 Кодекса об административных правонарушениях, она регулирует исключительно предпринимательскую деятельность. По предложениям Роспотребнадзора реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу в Россию, влечет наложение штрафа: на граждан – от 3000 до 5000 руб., на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб., на индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 руб., на юрлиц – от 70 000 до 100 000 руб. В документе также допускается конфискация товаров. Сейчас закон предусматривает ответственность только за «незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством». Ведомости
Google не понравилась буква G
Google пожаловался в арбитражный суд на россиянина Виталия Попова, владеющего доменом Google.com, сообщает портал Vice Motherboard. Компания считает, что россиянин рассылает спам с адреса, который отличается от домена поисковика Google одним символом: россиянин взял Unicode-символ вместо буквы G. По словам представителей компании, Попов собирает персональные данные пользователей и распространяет вредоносные программы. Попов заявил, что обвинения Google ложные и он не намерен расставаться с доменом. Ведомости