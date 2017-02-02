Ошиблись страной

Две крупные сети – «М.видео» и «Дикси» – не смогли увеличить продажи в новогодний сезон. Как выяснили «Ведомости», виной тому не только снижение спроса, но и топ-менеджеры – иностранцы

С 24 января группу «Дикси» покинула португальская команда топ-менеджеров: назначенный в марте 2016 г. президентом группы Педро да Сильва, операционный директор Жулио Маркес Дуарте и коммерческий директор Хуан Жиральт Сильва. Должность президента после этого упразднили. Сейчас операционным управлением занимается генеральный директор Сергей Беляков. В другой сети – «М.видео» – главный исполнительный директор Майкл Тач, который до этого семь лет возглавлял сеть салонов связи «Связной», ушел из компании, проработав всего четыре месяца.

В декабре выручка основного подразделения «Дикси», одноименных «магазинов у дома», упала на 2,4% год к году – до 21,7 млрд руб., следует из отчетов ритейлера за 2016 г. В «М.видео» продажи в прошлом году выросли на 13,3% по сравнению с 2015 г. – до 216,2 млрд руб. В то же время продажи в сопоставимых магазинах (которые проработали не меньше 12 месяцев подряд) в IV квартале – в сезон традиционно высокого предновогоднего спроса – остались на уровне прошлого года.

Представители «М.видео» и «Дикси» объяснили ухудшение продаж в конце 2016 г. экономическими факторами – снижением покупательной активности людей. На самом деле, как выяснили «Ведомости», показатели ухудшились не только из-за падения доходов населения, но и из-за кадровых решений, принятых собственниками сетей.

Ассортиментные реформы

Португальские экспаты были отстранены от руководства из-за резкого падения продаж и крупных убытков в III квартале 2016 г., говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Педро да Сильва с сентября 2016 г. являлся президентом лишь номинально, замечает Бурмистров: акционеры ограничили его функции стратегическим маркетингом, а с декабря он вообще не участвовал в деятельности компании. По мнению эксперта, ключевой ошибкой да Сильвы стало то, что он решил продемонстрировать акционерам быстрые результаты вместо системной долгосрочной работы по трансформации бизнеса. Его уверенность в том, что он меньше чем за год повысит эффективность «Дикси», была столь велика, что он смог убедить акционеров предоставить ему крупный приветственный бонус перед вступлением в должность (welcome bonus), рассказывает Бурмистров. Педро начал учить русский язык, активно взялся за дело: в первые полтора месяца провел аудит сети, а также резко увеличил нагрузку на менеджмент, в результате чего компанию покинули несколько руководителей.