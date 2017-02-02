Статья опубликована в № 4254 от 02.02.2017 под заголовком: Из экспертов в администраторы

Из экспертов в администраторы

Профессионалам трудно дается переход на общие руководящие позиции. Бизнес-школы начали вводить соответствующие обучающие программы для таких специалистов
Лидерам конкретных направлений нелегко перестроиться, когда они переходят на руководящие должности общего профиля
Лидерам конкретных направлений нелегко перестроиться, когда они переходят на руководящие должности общего профиля
Mark Lennihan / AP

Лидерам конкретных направлений нелегко перестроиться, когда они переходят на руководящие должности общего профиля. Тем не менее подающие надежды профессионалы часто перепрыгивают из специалистов на самые высокие руководящие должности, где нужно отвечать за работу целых бизнес-подразделений.

Такой переход бывает непростым. Тем более что в последнее время работодатели сокращают количество управленческих уровней, углубляют специализацию сотрудников и ждут от них быстрых результатов. Так, Эрик Мэнли столкнулся с проблемой перехода в 2014 г.: опытный менеджер проектов стал руководителем двух американских студий компании Frog Design, занимающейся разработкой дизайна и известной прежде всего созданием продуктов для Apple и Sony в 1980–1990-х гг. Мэнли вспоминает, что на протяжении нескольких месяцев ему было трудно делегировать часть работы, например написание коммерческих предложений и составление контрактов. Ему казалось, что он сам сделает все быстрее.

Компания пригласила коуча Роуз Фьорилли, чтобы та консультировала Мэнли первые полгода после его назначения. С ее помощью Мэнли понял, что его подчиненные имеют право на ошибки там, где, как ему казалось, он сделал бы все правильно. Ведь эти ошибки могут оказаться путем к другому, но тоже правильному способу решить задачу.

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