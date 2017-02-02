Цифры. Тенденции. События
Уволены по всем правилам
Сокращение персонала во Внешэкономбанке было проведено в соответствии с трудовым законодательством, сообщила пресс-служба Роструда. Роструд провел проверку, поводом которой стало обращение работников Внешэкономбанка. Они заявили о нарушении их трудовых прав работодателем во время увольнений по сокращению штата. Однако инспектор труда установил, что работники уведомлялись о сокращении заранее, в профсоюзный комитет и службу занятости были направлены соответствующие письма, а все выплаты, причитавшиеся работникам, были произведены в день увольнения. Прайм
Зарплаты москвичей выросли
Рост зарплат москвичей за 10 месяцев 2016 г. составил 8,3%, обогнав инфляцию на 0,2%, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников.
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