Об истории любви Джона Леннона и Йоко Оно снимут фильм

Американский продюсер Майкл Де Лука, принимавший участие в создании таких фильмов, как «Социальная сеть» и «Человек, который изменил все», работает с Йоко Оно над созданием фильма об истории ее любви с основателем культовой британской группы Beatles Джоном Ленноном. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter. «История сфокусируется на живых и актуальных темах любви, мужества и активизма в США – с целью вдохновить современную молодежь отстаивать и иметь четкое представление о мире, который они хотят», – цитирует издание слова Де Луки. По сведениям издания, сценарием фильма займется Энтони Маккартен, известный по работе над кинокартиной «Вселенная Стивена Хокинга» о жизни британского ученого-физика. ТАСС

Кирилл Серебренников поставит «Маленькие трагедии»

Одной из 10 премьер «Гоголь-центра» в 2017 г. станет спектакль по «Маленьким трагедиям» Пушкина в постановке художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. Об этом режиссер рассказал на презентации планов «Гоголь-центра» на 2017 г., передает ТАСС. «Мы не придерживаемся традиционного понятия театрального сезона, который в других творческих коллективах обычно начинается осенью, – сказал Серебренников. – Мы живем годами. Каждый новый год начинается для нас в день рождения «Гоголь-центра», а конкретно – 2 февраля. В этот день 2013 г. мы открылись, так что сегодня для «Гоголь-центра» наступает пятый по счету год творческой жизни». В 2017 г. в «Гоголь-центре» состоятся 10 премьер. Первая из них назначена на 4 февраля – это спектакль Александра Горчилина по пьесе Любы Стрижак «Море деревьев», написанной специально для «Гоголь-центра». Премьера «Маленьких трагедий» состоится в сентябре. Эпиграфом к спектаклю Серебренников выбрал стихотворение Пушкина «Пророк». По словам режиссера, одна из ключевых тем будущего спектакля – боль и право художника причинять ее, право «жечь сердца» и превращать страдание в искусство. Colta.ru