Статья опубликована в № 4255 от 03.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Покупка Mail.ru повлияет на «Мегафон»
Для успешного слияния с Mail.ru «Мегафону» необходимо принять новые принципы управления холдингом, говорится в отчете Citi Research. В рамках нынешней структуры управления перед «Мегафоном» встанет сложная задача балансировки между стратегической «независимостью» Mail.ru и интересами ее миноритарных акционеров, с одной стороны, и оптимальным использованием синергии от слияния и интересами акционеров «Мегафона» – с другой», – считают аналитики. Для нейтрализации управленческих конфликтов, в частности при принятии решений о финансировании совместных проектов, «Мегафону» необходимо построить новые принципы управления на уровне холдинга, разграничить полномочия между управленческими структурами, отмечает Citi. RNS
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