Статья опубликована в № 4255 от 03.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Покупка Mail.ru повлияет на «Мегафон»

Для успешного слияния с Mail.ru «Мегафону» необходимо принять новые принципы управления холдингом, говорится в отчете Citi Research. В рамках нынешней структуры управления перед «Мегафоном» встанет сложная задача балансировки между стратегической «независимостью» Mail.ru и интересами ее миноритарных акционеров, с одной стороны, и оптимальным использованием синергии от слияния и интересами акционеров «Мегафона» – с другой», – считают аналитики. Для нейтрализации управленческих конфликтов, в частности при принятии решений о финансировании совместных проектов, «Мегафону» необходимо построить новые принципы управления на уровне холдинга, разграничить полномочия между управленческими структурами, отмечает Citi. RNS

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото