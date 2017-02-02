Цифры. Тенденции. События

Покупка Mail.ru повлияет на «Мегафон»

Для успешного слияния с Mail.ru «Мегафону» необходимо принять новые принципы управления холдингом, говорится в отчете Citi Research. В рамках нынешней структуры управления перед «Мегафоном» встанет сложная задача балансировки между стратегической «независимостью» Mail.ru и интересами ее миноритарных акционеров, с одной стороны, и оптимальным использованием синергии от слияния и интересами акционеров «Мегафона» – с другой», – считают аналитики. Для нейтрализации управленческих конфликтов, в частности при принятии решений о финансировании совместных проектов, «Мегафону» необходимо построить новые принципы управления на уровне холдинга, разграничить полномочия между управленческими структурами, отмечает Citi. RNS