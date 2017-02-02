Статья опубликована в № 4255 от 03.02.2017 под заголовком: Спам уходит в WhatsApp

Спам уходит в WhatsApp

Операторы признают, что проблема со спамом в sms отходит на второй план, а вот спам в мессенджерах действительно растет
Операторы признают, что проблема со спамом в sms отходит на второй план, а вот спам в мессенджерах действительно растет
Е. Разумный / Ведомости

В 2016 г. российские пользователи интернета и сотовой связи получили 152,4 млрд рекламно-информационных сообщений, в том числе спама. За год их количество выросло примерно на 1,4% – это следует из отчета Telecom Daily. Данные получены на основе анализа ведомственной статистики, в частности материалов Минкомсвязи, Росстата и ЦБ, рассказывает гендиректор компании Денис Кусков. Также в январе 2016 г. Telecom Daily провела опрос, в котором участвовало свыше 1300 респондентов.

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