Европейские операторы предупредили «Мегафон» о повышении тарифов на роуминг

«Мегафон» получил уведомления от сотовых операторов Европейского союза (ЕС) о повышении тарифов по межоператорским расчетам на 482%. Это связано с тем, что европейские операторы в рамках отмены роуминга внутри ЕС начали повышать межоператорские тарифы для операторов из стран, не входящих в союз. По данным компании, это может привести к росту цен для абонентов. «Ведомости» уже писали о возможном повышении. РИА НОВОСТИ

ФАС возбудила дело против поставщиков компьютеров и ПО на госторгах

ФАС возбудила дело в отношении поставщиков компьютеров и программного обеспечения, участвовавших в закупках Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и Пенсионного фонда, заявил журналистам в четверг замглавы ФАС Андрей Цариковский. По его словам, в нарушениях подозреваются те же компании, которые участвовали в торгах Федерального центра информатизации при ЦИК. Ранее в ноябре было возбуждено дело в отношении шести поставщиков техники, за которыми, как полагал регулятор, стояли Lenovo и Hewlett-Packard. Интерфакс

Российские компании не научились отражать DDoS-атаки

31% российских компаний не понимает, какие инструменты помогут им эффективно противостоять DDoS-атакам, показало исследование «Лаборатории Касперского». В результате 15% организаций вообще никак не защищены от этой угрозы. Кроме того, больше половины опрошенных компаний (62%) полагаются на встроенные аппаратные средства защиты, которые совершенно бесполезны в случае сложных и масштабных DDoS-атак, получивших широкое распространение в последнее время. Ведомости