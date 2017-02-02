ТМК собрала заявки

Организаторы SPO ТМК сообщили потенциальным инвесторам, что книги заявок на размещение подписаны в рамках объявленного ранее ориентира цены не ниже 74,5 руб. за акцию (10,3 млрд руб. за 13,44%), сообщил источник на финансовом рынке. Закрытие книг ожидалось в четверг в 19.00 (мск), но допускалась возможность встречи инвесторов с менеджментом компании и после этого времени. Reuters

Топ-менеджерам «Реновы» продлили арест

Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест топ-менеджеров «Реновы» Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика, обвиняемых по делу о многомиллионных взятках экс-руководству Республики Коми. Также суд арестовал имущество Вайнзихера. «18 января вынесено постановление о разрешении наложения ареста на денежные средства Вайнзихера в сумме более $2,2 млн», – сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. «Имущество Вайнзихера арестовано, он не может им распоряжаться», – сказал один из защитников обвиняемого. Интерфакс

Башкирский фонд вновь претендует на госпакет БСК

ФАС рассматривает ходатайство «Регионального фонда» (100% принадлежит Башкирии) о приобретении принадлежащих республике 19,14% акций Башкирской содовой компании (БСК), сообщила служба. Если служба одобрит ходатайство, доля фонда в БСК вырастет до 38,28%. Когда фонд приобрел 19,14%, не уточняется. Ранее ФАС отказала фонду в желании увеличить долю из-за отсутствия на тот момент нормативного акта правительства Башкирии об условиях приватизации госимущества. Интерфакс

$300 млн на удобрения

«Дорогобуж» (входит в «Акрон») планирует инвестировать $300 млн в строительство нового комплекса по производству фосфорных удобрений, сообщает департамент инвестиционного развития Смоленской области. Департамент отмечает, что препятствием для строительства комплекса является неразвитая инфраструктура. Выход из ситуации руководство предприятия видит в совместном с РЖД проекте – проведении реконструкции транспортного узла. Интерфакс

Saudi Aramco продаст акции на нескольких биржах

Saudi Aramco скорее всего проведет IPO одновременно на нескольких биржах, хотя этот вопрос пока обсуждается, заявил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. «Это, вероятно, будет сделано одновременно, но мы еще не говорим об этом. Идет процесс оценки. Все возможности пока открыты», – сказал он. По словам министра, ни один рынок сам по себе не сможет абсорбировать весь объем размещения Saudi Aramco, поэтому госкомпания изучает варианты продажи акций не менее чем на двух биржах, а возможно, и на трех. Интерфакс