Три месяца роста

Добыча газа «Газпромом» растет третий месяц подряд благодаря нормальной зимней погоде в России и привлекательным ценам по экспортным контрактам с европейскими покупателями, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. В январе «Газпром» добыл примерно 47,2 млрд куб. м газа, что на 10% больше, чем за январь 2016 г. В январе главную поддержку добыче «Газпрома» оказал экспортный спрос – поставки выросли на 4 млрд куб. м до 19,1 млрд куб. м. Интерфакс

«Башнефть» не смогла сократить добычу

«Башнефть» в январе 2017 г. не смогла сократить добычу нефти, несмотря на соответствующие договоренности России с ОПЕК и странами, не входящими в картель. В первый месяц нового года по сравнению с октябрем 2016 г. компания увеличила добычу на 2,45% до 1,865 млн т. Лидером по снижению добычи стала «Газпром нефть». Компания уменьшила этот показатель на 4% к октябрю до 3,31 млн т. Интерфакс

Россия может оплатить АЭС в Венгрии

Россия может полностью профинансировать строительство двух новых энергоблоков АЭС «Пакш» в Венгрии, заявил президент России Владимир Путин. Но условия самого соглашения тогда должны быть немного другими, добавил он. Путин напомнил, что общая стоимость проекта оценивается в 12 млрд евро, 80% предполагалось оплатить за счет российского кредита. ТАСС

«Северсталь» удержит долговую нагрузку

«Северсталь» будет стремиться в 2017 г. удержать долговую нагрузку на уровне 0,5–0,7 EBITDA, заявил финансовый директор компании Алексей Куличенко. Он отметил, что компания планирует сохранить действующую дивидендную политику, ориентированную на уровень долговой нагрузки, и платить около 100% от свободного денежного потока. «Уровень долга у нас остается на минимальном уровне, это будет ориентиром и далее», – подчеркнул он. Интерфакс

Shell сократила прибыль до минимума за 10 лет

Royal Dutch Shell сократила прибыль в 2016 г. до минимального уровня более чем за 10 лет, говорится в сообщении компании. Она заработала $3,5 млрд. В 2016 г. Shell находилась в процессе реорганизации операций, которая включает в себя интеграцию приобретенной ранее британской компании BG, а также продажу активов. За прошлый год компания договорилась о продаже активов на сумму $15 млрд и планирует полностью реализовать план, предусматривающий дивестиции еще на такую же сумму. Интерфакс