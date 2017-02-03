Петрович и процесс

На статью «Ракету на дачу» (№ 17 от 31.01.2017, стр. 06)

Уверен, что вопрос не в воровстве. При переходе к компонентному производству основным становится вопрос контроля и постконтроля качества и соблюдения технологии. А вот этого-то как раз толком в Совке никогда и не было. Были золотые руки токаря Васи и накопленный опыт начучастка и/или начцеха Семена Петровича. Они могли подковать блоху, ну две. Но сделать блоху готовым продуктом – хрен (прошу извинить за мой французский). Нач. первого отдела – хороший мужик, но для директорства нужно ставить управленческие и производственные процессы, а погонов и сапог тут маловато будет. Но, как верно заметил автор, на других у режима ни денег, ни доверия нет.

Антон Островский, Москва

Ракета на конвейере

На статью «Ракету на дачу» (№ 17 от 31.01.2017, стр. 06)

Знаю ВМЗ и «Энергомаш» более 40 лет. Квалифицированные кадры как собственно из производства, так и из ОТК [отдела техконтроля] и ПЗ [приемки заказчика] сознательно отправили на заслуженный отдых, поставив задачу омоложения кадрового состава. Поэтому в последние пять лет произошел разрыв поколений. Сегодняшние управленцы пытаются внедрить инновации в отработанные конструкции и технологии без проведения автономных испытаний, которые требуют дополнительных затрат. Кроме того, навязывают производству экономическую модель хозяйствования «точно вовремя», разработанную японской «Тойотой» для серийных производств. Для ракетной промышленности, где каждое изделие штучное, где производится селективный подбор деталей и узлов для каждого конкретного экземпляра двигателя, принципы организации серийного производства неприемлемы.

И дело не в советской модели управления, а в реальном выполнении требований ISO (управление качеством). Американская ракета «Атлас» с российским двигателем РД-180 на первой ступени стартовала уже 79 раз без каких-либо замечаний. Это обусловлено тем, что любое изменение конструкции и технологии изготовления должно подтверждаться автономными испытаниями с предъявлением результатов покупателю. В случае несогласия покупателя с изменениями товар отклоняется от приемки и поставки.

Владимир Дмитриев, Москва

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