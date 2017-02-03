Слова
Владимир Путин
«Украинскому руководству нужны деньги, а деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из США <...> представляя себя в качестве жертвы агрессии».
Президент России заявил, что новое обострение в зоне конфликта на Восточной Украине было «спровоцировано с украинской стороны». («Интерфакс»)
Петр Порошенко
«Знаете, кто больше всего хочет снятия санкций? Президент Порошенко. Но перед этим Россия должна вывести свои войска с нашей территории».
По мнению президента Украины, преждевременное ослабление санкций «может усилить агрессию России в отношении Украины – и даже угрожает Европе». (Berliner Morgenpost)
Алексей Учитель
«Мы направим два заявления в Генпрокуратуру, одно касается лично [депутата Натальи] Поклонской, второе – людей, рассылающих письма».
Режиссер фильма «Матильда» готовит «юридический ответ» активистам, пытающимся запретить еще не вышедшую в прокат картину о молодости Николая II. (ТАСС)