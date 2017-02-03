Статья опубликована в № 4255 от 03.02.2017 под заголовком: Слова

Владимир Путин

«Украинскому руководству нужны деньги, а деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из США <...> представляя себя в качестве жертвы агрессии».

Президент России заявил, что новое обострение в зоне конфликта на Восточной Украине было «спровоцировано с украинской стороны». («Интерфакс»)

Петр Порошенко

«Знаете, кто больше всего хочет снятия санкций? Президент Порошенко. Но перед этим Россия должна вывести свои войска с нашей территории».

По мнению президента Украины, преждевременное ослабление санкций «может усилить агрессию России в отношении Украины – и даже угрожает Европе». (Berliner Morgenpost)

Алексей Учитель

«Мы направим два заявления в Генпрокуратуру, одно касается лично [депутата Натальи] Поклонской, второе – людей, рассылающих письма».

Режиссер фильма «Матильда» готовит «юридический ответ» активистам, пытающимся запретить еще не вышедшую в прокат картину о молодости Николая II. (ТАСС)