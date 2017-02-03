Статья опубликована в № 4255 от 03.02.2017 под заголовком: План по-английски

План по-английски

Британское правительство обнародовало план выхода из ЕС. Определенности он не добавляет, на вопросы бизнеса не отвечает
Больше всего вопросов у бизнеса вызывает будущее торговое соглашение с ЕС
Больше всего вопросов у бизнеса вызывает будущее торговое соглашение с ЕС
Daniel Leal-Olivas / FA Bobo/PIXSELL/PA Images/TASS

«Мы находимся в ЕС уже 40 лет, и все эти 40 лет мы договаривались и искали компромиссы. Найти его придется и в этот раз», – заявил в парламенте Великобритании министр по делам Brexit Дэвид Дэвис (цитата по FT). Парламент к его словам прислушался и одобрил во втором чтении законопроект, разрешающий запустить процесс выхода из ЕС. А спустя несколько часов правительство опубликовало план Brexit.

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