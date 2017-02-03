Цифры. Тенденции. События

Особые риски экспорта

Минэкономразвития предлагает установить пониженные коэффициенты риска при расчете нормативов капитала российских банков по экспортным кредитам и инвестициям, имеющим страховое покрытие «Эксара», сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, такое предложение министерство сделало после встреч с представителями банков. Банкиры пожаловались, что сейчас нагрузка на капитал при выдаче кредитов с покрытием «Эксара» не отличается от обычной. Интерфакс