Статья опубликована в № 4255 от 03.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Особые риски экспорта
Минэкономразвития предлагает установить пониженные коэффициенты риска при расчете нормативов капитала российских банков по экспортным кредитам и инвестициям, имеющим страховое покрытие «Эксара», сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, такое предложение министерство сделало после встреч с представителями банков. Банкиры пожаловались, что сейчас нагрузка на капитал при выдаче кредитов с покрытием «Эксара» не отличается от обычной. Интерфакс
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