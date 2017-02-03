Статья опубликована в № 4255 от 03.02.2017 под заголовком: Приватизация, но не ради денег

Приватизация, но не ради денег

Государство решило, что приватизирует в ближайшие три года. Среди самых интересных активов – «Совкомфлот», НМТП и Объединенная зерновая компания
  • Маргарита Папченкова,
  • Виталий Петлевой
  • / Ведомости
В план приватизации внесены госкомпании, которые уже давно должны были стать частными
В план приватизации внесены госкомпании, которые уже давно должны были стать частными
Станислав Красильников / ТАСС

Правительство утвердило прогнозный план приватизации на 2017–2019 гг.: 477 акционерных обществ, 298 ФГУПов, доли в 10 ООО, 1041 казенного предприятия. В том числе доли будут проданы и в крупнейших компаниях – сроки и способы продажи решено определить с учетом конъюнктуры и рекомендаций инвестконсультантов. Россия полностью расстанется с Новороссийским морским торговым портом (НМТП; продажа 20% может состояться уже в этом году), Объединенной зерновой компанией, Приокским заводом цветных металлов, объединением «Кристалл» (производство бриллиантов).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото