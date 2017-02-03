В план приватизации внесены госкомпании, которые уже давно должны были стать частными

Государство решило, что приватизирует в ближайшие три года. Среди самых интересных активов – «Совкомфлот», НМТП и Объединенная зерновая компания

Статья опубликована в № 4255 от 03.02.2017 под заголовком: Приватизация, но не ради денег

Правительство утвердило прогнозный план приватизации на 2017–2019 гг.: 477 акционерных обществ, 298 ФГУПов, доли в 10 ООО, 1041 казенного предприятия. В том числе доли будут проданы и в крупнейших компаниях – сроки и способы продажи решено определить с учетом конъюнктуры и рекомендаций инвестконсультантов. Россия полностью расстанется с Новороссийским морским торговым портом (НМТП; продажа 20% может состояться уже в этом году), Объединенной зерновой компанией, Приокским заводом цветных металлов, объединением «Кристалл» (производство бриллиантов).