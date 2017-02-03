Статья опубликована в № 4255 от 03.02.2017 под заголовком: Знал бы прикуп
Знал бы прикуп
Валюта
Доллар 59,99
Несмотря на то что в минувшую среду официальный курс доллара поднимался до уровня 60,30 руб., по итогам последних пяти торговых сессий на бирже он вырос лишь на 35 коп. до 59,99 руб./$. Долларовые сбережения в рублевом эквиваленте подорожали на 0,6%.
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