Статья опубликована в № 4255 от 03.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Предприниматели хотят в Молдавию
Около 60 малых и средних российских компаний хотят выйти на молдавский рынок, заявил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на бизнес-форуме в Кишиневе, где российские предприниматели презентовали бизнес-проекты и проводили переговоры. По его словам, эти предприятия работают в 15 отраслях – в легкой, пищевой, швейной промышленности и др. ТАСС
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