В Петербурге может появиться открытое метро

Власти Петербурга рассматривают возможность реализовать проект «Открытое метро». «Это принципиально новый для города вид транспорта, который может стать менее затратной альтернативой кольцевой линии метрополитена», – говорится в сообщении комитета по транспорту. Для реализации проекта планируется привлечение инвесторов. Пока оценка стоимости проекта не проводилась, говорит представитель комитета. Ведомости

Электронное окно для застройщиков

В Петербурге запущена Единая система строительного комплекса. Это электронный аналог единого окна, куда застройщики могут подавать документы онлайн. Система позволит сократить сроки подачи и подготовки документов, снизить издержки и исключить коррупционную составляющую, сказал вице-губернатор Александр Говорунов. Пакет документов, который необходимо будет собрать застройщикам, сократится на 50% благодаря межведомственному взаимодействию, сказала заместитель руководителя администрации губернатора Юлия Лудинова. Пока через электронное единое окно доступны семь услуг для застройщиков, в дальнейшем их будет 24. Первый градостроительный план участка через единое окно получила Группа ЛСР. Ведомости

Кредит на 1,4 млрд руб.

ЛОЭСК объявила запрос предложений на привлечение невозобновляемой кредитной линии в объеме 1,4 млрд руб. Кредит привлекается на три года, процентная ставка не должна превышать 10%. Заявки принимаются до 20 февраля, подведение итогов намечено на 21 февраля 2017 г. Интерфакс

Л1 отдаст землю

Власти Петербурга приняли постановление об изъятии участка площадью 4,2 га в Парголове для строительства автомобильной дороги от ул. Михаила Дудина до Ольгинской дороги. Собственник земли – ООО «Хауспрофи». Эта компания входит в группу Л1 Павла Андреева. «Участок предназначен для строительства дороги, поэтому Л1 готова продать его городу, конфликта нет», – сообщила представитель компании, не назвав стоимость сделки. Ведомости

РПЦ возьмет собор

Сампсониевский собор Петербурга передадут Русской православной церкви 5 февраля, сообщает пресс-служба ГМП «Исаакиевский собор». Ранее Сампсониевский собор вместе со Смольным собором, Исаакиевским и Спасом-на-Крови входил в состав ГМП «Исаакиевский собор». Интерфакс

Отель от ЛСР в Германии

Группа ЛСР построит гостиничный комплекс рядом с главным вокзалом Лейпцига в Германии, сообщила пресс-служба компании. Проект будет состоять из двух корпусов, в них откроются отели среднего класса (Ramada на 193 номера) и эконом-класса (H2 на 366 номеров). Оператором выступит компания Hospitality AG. Договор аренды заключен на 20 лет. Ввод отелей в эксплуатацию запланирован на 2019 г. Объем инвестиций в проект в ЛСР не раскрывают. Ведомости