Режиссер фильма «Ла-ла ленд» получил премию Гильдии режиссеров США в главной номинации

Американец Дэмьен Шазелл, снявший мюзикл «Ла-ла ленд», завоевал премию Гильдии режиссеров США в самой престижной номинации – за достижения в кино. О присуждении этой награды объявлено в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где завершилась 69-я по счету церемония вручения. По традиции премию новому лауреату вручал победитель прошлого сезона – мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший»). «Я согласен с тем, что у всех видов искусства есть отчасти политическое измерение. Искусство, как только появляется на свет, становится частью нашего мира», – заявил Шазелл. Он добавил, что мечтает стать «составной частью межнационального диалога по вопросам искусства и кино». Шазеллу уступили американец Барри Дженкинс с драмой «Лунный свет», канадец Дени Вильнёв («Прибытие»), американец Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Гарт Дэвис («Лев») из Австралии. Последний, однако, получил премию как лучший дебютант. Фильм «Лев», в котором снялись Санни Павар и Николь Кидман в главных ролях, повествует об истории мальчика из трущоб, вернувшегося через 25 лет домой и встретившего свою мать. ТАСС

Группа Black Sabbath дала последний концерт

Британская группа Black Sabbath завершает концертную деятельность. В родном для музыкантов Бирмингеме состоялся последний концерт коллектива в рамках прощального тура The End. Выступление прошло на Genting Arena, вмещающей более 15 000 зрителей. Группа Black Sabbath была создана в 1968 г. в английском Бирмингеме. В ее первоначальный состав вошли гитарист и автор музыкальных композиций Тони Айомми, бас-гитарист и автор текстов Гизер Батлер, солист Оззи Осборн (эти трое участвуют в прощальном туре) и ударник Билл Уорд. Творчество музыкантов оказало заметное влияние на развитие стиля хеви-метал. В сентябре 2014 г. группа объявила, что запишет свой последний альбом и отправится с ним в прощальный тур. Интерфакс